Antonella Mosetti: inizio settimana all’insegna del divertimento -VIDEO

Antonella Mosetti si diverte a postare su Instagram video e foto ironiche che rallegrano queste giornate grigie di novembre

La showgirl Mosetti torna in pista con delle chicche su Instagram. Dopo le vacanze estive ha dovuto combattere anche lei il nemico invisibile, ma una volta vinta la battaglia non sono mancate occasioni per mostrare tutta la sua bellezza e allegria. Seguita su Instagram da 663 mila followers, Antonella è molto attiva sui social dove pubblica foto e video di shooting e tik tok divertenti. Impossibile resistere ai post in intimo: un’esplosione dietro l’altra.

Antonella Mosetti, una serie di VIDEO divertono il web

E’ appena iniziato un nuovo lunedì di questo anno particolare e tra i vip sono molti quelli che salutano il web con una foto o un video augurando “buon inizio settimana”. Antonella Mosetti sembra riuscirci bene, ormai è un must. Su Instagram è la prima condividere con i followers le sue giornate. In questo lunedì grigio, tra pioggia e semi lockdown, la showgirl si diverte a postare tik tik ironici e i fan apprezzano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)

Imitazioni e facce buffe, cambio di abito e il tik tok è fatto. Le persone dello spettacolo dall’inizio della quarantena si sono cimentati in video divertenti con il nuovo social che ha preso il sopravvento sul web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti)



Un modo divertente per alleggerire le preoccupazioni che quest’anno sembrano non volerci abbandonare.

