Carne di manzo sottoposta a richiamo alimentare urgente a causa della presenza di un farmaco per animali emersa dopo alcuni controlli

Richiamo alimentare urgente avvenuto in Italia di carne di manzo. Nella merce, dopo appurati controlli, risultava presente un medicinale veterinario. La carne stava per finire presso alcuni supermercati e punti vendita in Italia. I controlli approfonditi hanno scoperto la problematica. Nella carne è presente desametasone in quantità eccessive rispetto alla norma o comunque nei limiti del previsto. La misura di medicinale riscontrata equivale a 17.2 µg/kg, valore che supera di molto il limite consentito dalla legge. Si tratta di un medicinale per animali, che viene utilizzato nell’ambito veterinario. La carne è prodotta in Italia ed era destinata anche a mercati esteri come la Gran Bretagna e Hong Kong. La carne è stata sottoposta a sequestro in seguito alla notifica emessa dal Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi. Non ci sono indicazioni sul numero di lotti posti sotto sequestro e quindi, delle quantità pronte a finire sulle tavole degli italiani.

Carne sequestrata

Appena un mese fa era toccato a del salmone proveniente dalla Polonia essere bloccato dal Sistema Rapido di Allerta Europeo per la Sicurezza di Alimenti e Mangimi. In particolar modo, si è trattato del blocco della distribuzione di filetti di salmone contenente il batterio Listeria monocytogenes. Dal 2014 ci sono state varie segnalazioni di questo prodotto importato dalla Polonia e commercializzato all’estero. Le autorità hanno immediatamente disposto subito il sequestro e bloccato la sua distribuzione nei supermercati e nei negozi di alimentari italiani. Il batterio Listeria se ingerito ha come conseguenza la manifestazione di sintomi come vomito, diarrea, dolori allo stomaco.

La situazione può avere anche delle ripercussioni peggiori e portare alla meningite con gravi pericoli per la salute data la pericolosità. Il sistema di sicurezza è intervenuto, però, in tempo per evitare il peggio.

