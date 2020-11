5 consigli per allenarti a casa con motivazione e costanza

In questo momento, in cui allenarsi a casa è l’unica soluzione possibile, trovare l’impegno e lo stimolo adatto non è sempre facile. Per questo, ecco 5 efficaci consigli su come organizzare il tuo allenamento a casa senza perdere la motivazione.

In fin dei conti allenarsi a casa è una buona alternativa all’allenamento in palestra. Il segreto è quello di saper rispettare delle regole precise ed un organizzazione che anche un allenamento, come quello domestico, comporta.

L’idea iniziale è quella di riuscire a pensare all’ attività sportiva come allo smartworking. Se quest’ultimo ha delle regole e delle scadenze che ovviamente dobbiamo rispettare, il nostro allenamento a casa non è da meno. Inoltre il tempo e lo spazio per il workout casalingo vanno ricercati per gli enormi vantaggi che quest’ultimo apporta alla nostra salute fisica.

Vediamo perciò dei metodi su come imparare a gestire ed organizzare il nostro allenamento domestico mantenendo tutta la buona volontà necessaria.

Workout casalingo: come mantenere viva la motivazione

Per avere davvero dei risultati benefici per corpo e mente, quello che conta è procedere con degli allenamenti costanti ed impegnati. Se prima la motivazione era l’iscrizione in palestra o l’allenamento insieme alla tua amica/collega, non preoccuparti, ecco svelati 5 metodi per mantenere stimolo e voglia attivi anche a casa.

Innanzitutto dedica uno spazio all’allenamento. Scegli un’area o una stanza della casa che più ti ispirano o per comodità e adibiscila come tuo spazio personale per il workout. Lascia se puoi tutto il necessario in posizione, o allestisci di volta in volta. Uno spazio dedicato all’allenamento sarà un grande motivatore poiché ti ricorderà che lo spazio è lì che ti aspetta, già pronto per l’allenamento con tappetino, vestiti e attrezzi vari.

Inoltre ricorda che anche se si ci sta allenando a casa, è comunque possibile farlo in compagnia. Che si tratti di un tuo familiare, fidanzato/a o coinquilino/a, non importa, ti aiuterà comunque ad avere uno stimolo in più negli esercizi. Allenarsi con qualcuno è sempre più divertente.

Pratica un’attività fisica che ti piace davvero. In qualsiasi momento ed in qualsiasi esercizio fisico si pratichi, sentirsi bene con se stessi è la chiave principale. Fare uno sport o un’attività che non ti piace è il modo più comune ed immediato di perdere la motivazione. Prova con degli esercizi che ti piacciono davvero e nel modo che più preferisci, senza sforzarti.

Nell’allenamento che preferisci, ricorda un altro segreto: la qualità è meglio della quantità. Non esiste una regola precisa che si adatti a tutti. Ogni fisico ha esigenze e caratteristiche differenti. Perciò, ascolta il tuo corpo e procedi con allenamenti di buona qualità. Non pensare alla durata del workout o agli appuntamenti settimanali. Prova sulla tua pelle gli esercizi e valuta i tuoi tempi. Molto spesso si ottengono dei risultati fantastici anche con appena 20 minuti di attività fisica al giorno.

Per ultima cosa, ricorda di crearti una routine settimanale. Così come per il lavoro e per tutti gli altri impegni della tua quotidianità, è importante creare una routine per l’allenamento. Ti basterà inserire tra le varie occupazioni almeno mezz’ora di esercizio a giorni alterni o nei momenti che più preferisci. Ricorda: l’importante è l’organizzazione per far sì che l’attività fisica diventi una costante nelle tue settimane.

L’allenamento a casa ti darà degli ottimi risultati per corpo e mente. Segui questi semplici consigli e vedrai che anche la motivazione e lo stimolo rimarranno sempre attivi!

