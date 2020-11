Christian De Sica ha reso pubblica la sua recente esperienza con il temutissimo coronavirus che ha bloccato la sua quotidianità.

L’attore e regista romano, Christina De Sica, ha rivelato nei giorni scorsi di aver contratto anche lui come tanti altri artisti il temuto coronavirus. In una delle interviste lo avrebbe definito con l’appellativo “maledetto“. Fortunatamente i sintomi della malattia non lo hanno colpito in maniera grave.

Infatti, come lui stesso ha dichiarato, è riuscito a trascorrere la convalescenza nella propria abitazione, senza dover ricorrere ad un particolare aiuto medico. Un po’ di debolezza e qualche linea di febbre lo hanno tenuto a riposo per un breve periodo di tempo, dopo il quale l’attore è finalmente riuscito a ricevere il risultato dell’ultimo tampone.

Coronavirus: l’atteso esito del tampone per Christian

Soltanto venerdì scorso l’esito tanto atteso del test è risultato negativo, e con gioia ha annunciato che presto riprenderà il lavoro obbligatoriamente lasciato da parte durante il periodo di quarantena domiciliare. Tra i prossimi progetti rientra un nuovo film, di cui è prevista l’uscita nelle sale prossimamente. Le riprese avranno inizio nei prossimi giorni. Christian ha rivelato, inoltre, il titolo della pellicola Chi ha incastrato Babbo Natale, nella quale sarà affiancato dall’attore e comico napoletano Alessandro Siani.

Mentre, nel mese di Dicembre uscirà nelle sale italiane un altro film che lo vede ancora una volta come protagonista, assieme all’amico e storico collega Massimo Boldi, dal titolo Un Natale su Marte. Christian sente infine di dimostrare tutta la sua solidarietà rispetto alla grande difficoltà condivisa da tutti i lavoratori dello spettacolo. Un periodo così complicato per tutti da superare a causa del coronavirus, ma che spera passi al più presto.

