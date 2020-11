Coronavirus: muoiono i genitori. Bambino rimasto orfano a soli 4 anni.

Un’altra tragedia familiare causata dal Coronavirus. Un bambino è rimasto orfano all’età di soli quattro anni: i genitori sono entrambi morti a causa del Covid-19 nell’arco di 100 giorni. Approfondiamo insieme cosa è accaduto.

Il Coronavirus non ha risparmiato neanche una famiglia di San Antonio, città situata nel centro meridionale del Texas. Il piccolo Raiden Gonzalez a soli 4 anni ha già perso entrambi i genitori, stroncati dal coronavirus nel giro di 100 giorni. Il padre Adan, 33 anni, è morto nel mese di giugno; mentre la madre Mariah, 28 anni, è deceduta a ottobre. Il bambino vive oggi insieme alla nonna, la signora Rozie Salinas.

COVID-19: IL CONTAGIO FATALE

Tutto è iniziato nel momento in cui un collega del padre di Raiden è risultato positivo al tampone da coronavirus, racconta la signora Salinas. Dopo il contagio e il ricovero, durato 3 settimane, Adan è morto il 3 giugno. Il Covid-19 ha preso con sé anche la moglie Mariah, insegnante, la quale ha contratto il coronavirus ed è deceduta pochi giorni dopo la scoperta del contagio. Rozie ha confessato a NBC News l’immenso dolore che vive ogni giorno il bambino. “Gli manca molto la mamma”, rivela la donna. Tuttavia, al dispiacere del nipote risponde sempre l’affetto e la premura della sua nonna. “Loro sono angeli e ci proteggono dall’alto”: queste sono le parole che hanno rincuorato il piccolo Raiden.

Nonostante il lutto, la nonna non si perde d’animo e sta attualmente organizzando una festa di compleanno speciale per suo nipote al fine di rendergli la vita più spensierata e solare. In merito è stato creato un account GoFoundMe per aiutare Raiden a festeggiare il suo quinto compleanno nel modo migliore.

