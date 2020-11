Pandemia: un complotto esemplare secondo Fratelli d’Italia

Secondo l’assessore comunale del nord Italia, Cherima Fteita, la risposta del governo alla pandemia sarebbe un complotto ben organizzato.

Le ultime dichiarazioni di Cherima Fteita, assessore comunale ed appartenente al partito politico Fratelli d’Italia, sostengono come la risposta all’emergenza sanitaria da parte del governo si tratterebbe di una trappola cucita ad hoc per gli italiani. La scelta di un lockdown preventivo nella speranza assoluta che a breve la penisola possa beneficiare del tanto atteso vaccino sarebbe tutta una menzogna per “tranquillizzare gli animi”.

Secondo Fteita, il vaccino non arriverà prima della prossima estate e gli italiani saranno costretti a rimanere nelle loro case fino ad allora. Allo stesso modo, l’ipotesi di un Natale più sereno sarebbe da scartare a priori. Nel mirino ci sarebbero gli eventuali profitti economici tratti da un mix di false informazioni a scapito del sistema sanitario, che ormai giace in una situazione che ha raggiunto il massimo della criticità.

Covid-19: I dettagli del complotto e la risposta dell’opposizione

La risposta del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico giunge con fermezza. Vorrebbe sovrastare le polemiche sulla sospetta disorganizzazione del governo a quanto pare infondate da parte di Fratelli d’Italia. Secondo l’opposizione l’assessore Fteita dovrebbe immediatamente annunciare le sue dimissioni.

Vista la sua ormai dichiarata vicinanza con le teorie tipiche dei negazionisti, le sue affermazioni non avrebbero motivo di essere trattate con serietà. Sia dalla giunta comunale che dai suoi concittadini. Si tratterebbe, infatti, soltanto di ipotetiche cospirazioni legate alle recenti decisioni intraprese dal governo e finalizzate a far cadere la sua credibilità. Lo stesso segretario del pd Antonucci, ha espresso i suoi sentimenti di vergogna nei confronti delle parole pronunciate irrispettosamente dall’assessore.

Per concludere, l’opposizione, nel rispetto delle vittime legate alla pandemia da coronavirus, hanno manifestato in gran numero la loro indignazione nei confronti delle dichiarazioni da complotto dell’assessore di centro destra operante nel comune di Alessandria.

