Dayane Mello in nomination al Grande Fratello, spunta uno scatto a dir poco bollente su Instagram per ‘salvarla’ dall’eliminazione

Puntata cruciale, questa sera, al Grande Fratello Vip. Tensione che si taglia a fette nella Casa di Cinecittà, dove questa sera saranno a rischio eliminazione Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello. Particolarmente nervosa negli ultimi giorni soprattutto la top model brasiliana, che ha avuto discussioni e diversi scontri con vari inquilini della casa. La pressione si fa sentire, vedremo che cosa succederà nella puntata in onda stasera su Canale 5. I fan della bellissima Dayane sono in ansia per la loro beniamina e sperano di non doverla vedere abbandonare l’avventura.

Dayane Mello, fascino ‘all’italiana’ per la modella brasiliana: nella foto è più bella che mai

Il social media manager della pagina Instagram di Dayane scende in campo e sfodera l’artiglieria pesante. Una sorta di chiamata alle armi per tutti i sostenitori della splendida modella sudamericana, per sostenerla e far sì che non lasci la casa. Viene rispolverato uno degli scatti più sensuali in assoluto di Dayane, sullo sfondo incantato di Roma. Look all’italiana per lei, accanto ad una Vespa che richiama atmosfere vintage e romantiche. E un outfit che mette in mostra il fisico statuario della brasiliana, esaltandolo come non mai.

Minigonna di jeans che lascia scoperte le sue gambe perfette, la camicetta sale su e scopre il ventre e le spalle. Dayane assorta, una mano tra i capelli e occhiali da sole colorati, con un’espressione più sensuale che mai. La motivazione per salvarla, per i suoi fan, c’è tutta.

