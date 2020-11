Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci perde le staffe in prima serata: sfuriata in diretta. La concorrente ha risposto a Dayane Mello dopo le gravi accuse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Elisabetta Gregoraci è una dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Il suo percorso nella casa è stata un’altalena di emozioni e di pareri contrastanti, tra il suo flirt con Pierpaolo Pretelli e i vari diverbi avuti nella casa con i concorrenti. Stavolta è toccato a Dayane Mello, che qualche sera fa ha detto delle cattiverie nei suoi confronti mentre parlava con Adua Del Vesco nella lavatrice della casa più spiata d’Italia, dove le due ragazze passano la notte.

LEGGI ANCHE -> Tommaso Zorzi, lite furiosa con Dayane Mello nella notte: “Mi hai dato dell’alcolizzato”

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci risponde alle accuse di Dayane Mello in prima serata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Dayane ha infatti accusato Elisabetta di essere famosa per aver sposato un miliardario e di non saper fare niente perché è servita e riverita. La clip di queste sue accuse è stata mandata stasera in puntata così per poter dare modo ad Elisabetta di rispondere. “Sei cattiva, non voglio neanche le tue scuse. Sì ho sposato una persona molto facoltosa, ma questo non significa che io lo abbia fatto per chissà quale motivo. Ci siamo amati, siamo stati insieme 13 anni e abbiamo fatto un figlio, come ti permetti di dire una cosa del genere? Non ci sono stata un quarto d’ora con lui“.

LEGGI ANCHE -> Il rientro di Cristiano Malgioglio al GF Vip: le parole di Alfonso Signorini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)