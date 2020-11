Eva Henger esagerata, sul letto perizoma e fondoschiena in primo piano – FOTO

Eva Henger continua ad emozionare i follower con scatti da capogiro che lasciano ben poco spazio all’immaginazione

La Henger è distesa sul letto a pancia in giù: il suo corpo ancora dorato dall’abbronzatura estiva risalta sul candore delle lenzuola di un letto sfatto. La ex attrice a luce rosse si lascia andare a una delle sue tante foto che i follower hanno imparato a conoscere. La schiena è leggermente inarcata con il viso rivolto verso sinistra e con la coda dell’occhio guarda il suo fotografo preferito, Massimiliano Caroletti. Suo marito ha messo in risalto le forme della neo 48enne (compie gli anni il 2 novembre) immortalandola con un perizoma di pizzo bianco, che lascia spazio al sedere ancora da ragazzina della ex conduttrice televisiva. Eva Henger raccoglie con una mano i lunghi capelli scoprendo così meglio la schiena su cui ha tatuato un disegno a forma di infinito che racchiude all’interno le iniziali dei componenti della sua famiglia a cui tiene di più.

Eva Henger foto e vita privata della ex attrice a luci rosse

Eva Henger è sposata dal 2013 con Massimiliano Caroletti anche se è dal 2005 che i due intrattengono una relazione d’amore. Nel 2019 la showgirl ha detto di aver giurato di nuovo amore eterno al produttore romano alla Maldive con un cerimonia segreta, sposandolo così per la seconda volta. L’annuncio è stato dato solo l’anno scorso durante una puntata di “Domenica Live”, nel salotto di Barbara D’Urso. In passato Eva Henger era sposata con un altro produttore Riccardo Schicchi, dal quale si è separata negli anni ’90 senza però mai chiederne il divorzio. Solo dopo la morte di Schicchi ha deciso di convolare a nozze con Caroletti.

Dalla loro relazione è nata Jennifer, che è stata ospite al programma della D’Urso durante maggio scorso. Dalle nozze con il primo marito sono nati Mercedesz e Riccardo.