Francesca Inaudi, scatti bollenti sotto la doccia. Gioia per gli occhi – FOTO

La bella attrice senese Francesca Inaudi delizia i fan con alcuni scatti bollenti sotto la doccia, un tripudio di femminilità espresso con pudore e grazia

Francesca Inaudi, classe 1977 e senese doc. Forse molti se la ricordano nel 2008 con il caschetto rosa fluo in “Tutti pazzo per amore” fiction di successo trasmessa in tre stagioni a fianco di Alessio Boni, Antonia Liskova, Giuseppe Battiston, Emilio Solfriizzi e molti altri.

Ma Francesca Inaudi è anche molto altro. Debutta nel 2004 al cinema con una piccola parte in “Dopo mezzanotte”, nel 2005 invece è a fianco di un giovane Riccardo Scamarcio in “L’uomo perfetto” di Luca Lucini. La troviamo però anche nel cast de “La bestia nel cuore” di Cristina Comencini e di “N (Io e Napoleone)” del regista Paolo Virzì ma anche in “Distretto di Polizia” dove gioca il suolo dell’ispettrice Irene Valli.

Francesca è sposata con Andrea Gattinoni e da poco è diventata mamma. Vive e lavora a Los Angeles da tre anni ma da settembre è a Roma dove sta trascorrendo il suo “rimpatrio forzato” sia dovuto all’emergenza Covid sia perché è impegnata nelle riprese della nuova serie de “Il Cacciatore”.

Francesca Inaudi, “Water off a duck’s back”. Nuovi scatti social sotto la doccia