Francesco Oppini, lo sfogo sul suo lutto: “Perché lei sì e io no?”

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e lo sfogo sul suo lutto: “Perché lei sì e io no?”. Il figlio di Alba Parietti ha perso la sua fidanzata quando aveva solo 24 anni

Francesco Oppini è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Nella casa ha avuto modo di raccontare la sua storia, del suo passato ma soprattutto dell’enorme perdita che ha avuto quando era molto giovane. A 24 anni, infatti, Francesco ha perso la sua fidanzata Luana in un incidente stradale. Una perdita che lo ha segnato inesorabilmente: nella casa Francesco ha capito di aver bisogno di aiuto, perché vive in uno stato di ansia da quando ha vissuto questo trauma.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini parla della sua fidanzata Luana: “Ho bisogno di andare in analisi”

“Devo curare questa cosa, perché un giorno potrei avere un figlio e non posso stare così in ansia quando non lo vedo tornare a casa” ha rivelato Francesco ai suoi compagni di viaggio. “La cosa peggiore di quel periodo era svegliarsi perché ogni volta tu realizzavi che era successo. E mi sentivo in colpa io, dicevo “perché io no e lei sì?”. Sono robe che solo il tempo può lenire perché la cura non c’è mai“.

