Gene Gnocchi in diretta spiazza la D’Urlo, lei è incredula

Gene Gnocchi, a Domenica live una grande figuraccia. Il comico si dimentica completamente il nome di una sua ex collega

Gene Gnocchi, volto eterogeneo del nostro spettacolo, in questi giorni sta facendo molto parlare di sé. Il comico e conduttore televisivo è prima caduto nella bufera delle critiche mediatiche per aver citato Rocco Siffredi, il re del porno, in chiesa. Tacciato non solo di essere decisamente fuori luogo ma anche blasfemo.

Gnocchi era stato invitato ad un convegno religioso dedicato al beato Edoardo Focherini, organizzato per il suo 75esimo del martirio per parlare della pandemia. Il comico e umorista cosparso di critiche da ogni dove, si è difeso dicendo: “c’era una battuta su Rocco Siffredi ma era legata ad un filo logico del mio discorso”.

E ieri ha fatto un altro scivolone che oggi lo vede protagonista dei commenti televisivi. Ospite a Domenica Live, il programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D’urso, si è “macchiato” di una figuraccia inaudita e la conduttrice allibita gliel’ha fatto notare senza giri di parole.

Gene Gnocchi, figuraccia su Alessia Merz

Gene Gnocchi ha completamente dimenticato Alessia Merz. È questo il fulcro della chiacchieratissima figuraccia che il comico ha fatto ieri in diretta tv di fronte a Barbara D’Urso. La conduttrice spiazzata ha cercato di far rispolverare il passato a Gene e di aprire i cassetti della memoria ma a con un risultato pessimo.

Ripercorrendo alcuni dei momenti più importanti della carriera di Gene Gnocchi, Barbarella ha parlato anche di “Meteore” ed è qui che lo scivolone è grande. La conduttrice gli domanda con chi la conducesse ma per l’ospite ha un vuoto totale.

Si ricorda di Giorgio Mastrota e poi più nulla. Barbara D’Urso gli viene in aiuto e cerca di spronarlo. Gli ricorda che c’era una donna affianco a lui, e poi molti altri indizi. Alla fine, ma con molta difficoltà Gene Gnocchi si ricorda di Alessia Merz.

Ma non è finita qui. Per lui come sorpresa c’era proprio un video messaggio da parte della conduttrice e sua ex compagna di lavoro.

Imbarazzo totale in studio senza che Barbara D’Urso lascia passare sottotono la cosa. Anzi, sottolinea che è stata una “brutta figura” e Gene Gnocchi ne è consapevole: “Hai ragione ma è l’età”.

