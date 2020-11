Georgina Rodriguez su Instagram regala un momento di dolcezza: una foto in dolce compagnia per la modella argentina, che bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

Già molto famosa nel resto del mondo, per essere la compagna di vita di Cristiano Ronaldo, ci ha messo davvero poco a farsi apprezzare anche in Italia, due anni fa, al momento del passaggio alla Juventus del fuoriclasse lusitano. Georgina Rodriguez ha mostrato subito tutta la sua classe ed eleganza, la modella e showgirl argentina del resto è sicuramente una delle donne più affascinanti del mondo. E anche su Instagram ha raccolto ben presto numerosissimi followers nel nostro paese. Non c’è da stupirsi, considerando la sua bellezza che risalta in ogni suo scatto. Una Georgina che ha spesso postato scatti di vita ‘normale’ e vissuta, intervallandoli con quelli maggiormente sensuali. Nella foto di oggi, come potrete vedere a pagina successiva, c’è però una presenza inattesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Georgina Rodriguez, tutina firmata e top bianco: ‘lady CR7’ è uno sballo – FOTO

Georgina Rodriguez, un ‘intruso’ d’eccezione nella foto e un fascino che non si batte