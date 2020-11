Gerry Scotti torna a casa dopo il covid: le parole strazianti del conduttore. Dopo un periodo di sofferenza e che lo ha segnato per sempre, pubblica una foto sui social

Gerry Scotti è finalmente tornato a casa! È stato dimesso dall’ospedale Humanitas dove era ricoverato per monitorare l’evoluzione dei sintomi per il Covid. Un vero e proprio spavento sia per lui, che per la famiglia che per i milioni di fans che ha in tutta Italia e che sono affezionati a lui. In questi giorni, alla notizia del nostro amato conduttore ricoverato, si sono spaventati tutti: “2020 non farci scherzi, giù le mani da lui!”. Qualcuno deve aver ascoltato le nostre preghiere, perché è tornato più forte che mai.

Gerry Scotti torna a casa dopo il brutto periodo con il covid: “Volevo ringraziare”

“A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto con me questa esperienza: non vi dimenticherò” ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram. Tra i migliaia di commenti che ha ricevuto, uno dei primi è stato quello del suo collega Rudy Zerbi. “Sono felice come un bambino al luna park! Bentornato amico mio!”.

