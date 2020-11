Gf Vip, tutti contro tutti: pesante lite durante la festa di sabato

La diretta del Gf Vip si apre con un confronto in merito alla festa di sabato sera, degenerata in lite: tutti contro tutti!

Come anticipato dal conduttore Alfonso Signorini, la casa più spiata d’Italia è ormai spaccata in due: da una parte Rosalinda, Dayane e Massimiliano, dall’altra il resto del gruppo. Lo scorso sabato sera, in un clima goliardico e di distensione, all’improvviso è successo il caos: quella che doveva essere una festa si è trasformata in un pesante litigio.

Dayane, perno della polemica, ha accusato i suoi coinquilini di “bere senza riuscire a controllarsi“. Tutti gli altri concorrenti, ad eccezione di pochi, le hanno dato contro.

Gf Vip: Dayane Mello scatena un pesante litigio

Sabato sera, durante una festa organizzata dai concorrenti del Grande Fratello, Dayane Mello si è lasciata andare ad alcune osservazioni a proposito dei suoi coinquilini. Nel bel mezzo di un clima goliardico e all’insegna del divertimento, la modella si è espressa in merito al comportamento non educato di alcuni concorrenti “alticci”, che abbandonavano i loro bicchieri a terra rischiando di far inciampare altre persone.

Dayane, preoccupata che qualcuno di loro potesse farsi male, ha più volte detto loro di trattenersi e di regolarsi, al fine di non creare dinamiche spiacevoli. Qualcuno di loro, infatti, aveva decisamente alzato il gomito. Ma Tommaso Zorzi, dopo aver appreso delle lamentele della Mello, non è affatto rimasto in silenzio.

Sia l’influencer che la Gregoraci, nel corso della diretta, hanno attaccato pesantemente Dayane, accusandola di essere stata fra i primi a richiedere vino in confessionale, e ad aver assunto un atteggiamento da vittima solo in seguito, pur essendosi comportata come gli altri.

Addirittura, Zorzi ipotizza che si sia trattato di una tattica messa in atto per il televoto. Secondo l’influencer, Dayane avrebbe “bacchettato” gli altri al fine di apparire come la “vittima della situazione“, e di essere così risparmiata dall’eliminazione.

Quello che è certo è che, dopo due mesi all’interno della casa, la tensione è ormai alle stelle, ed i concorrenti sono tutti contro tutti.

