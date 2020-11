Giorgia Rossi e il regalo inaspettato in studio, chi lo avrà mandato?-FOTO

La conduttrice Giorgia Rossi ha condiviso una foto su Instagram che la ritrae con una regalo in mano, chissà chi lo manda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Giorgia Rossi e il pacco misterioso ricevuto in studio, chi lo avrà mandato e cosa ci sarà all’interno? Non lo sapremo mai perché la Rossi lo ha tenuto ben segreto, non ha rivelato il contenuto del pacco regalo che tiene in mano nella foto. Forse un ammiratore segreto, oppure no. Recentemente la Rossi ha affermato di essere positiva al Covid-19, sarà quindi un regalo di pronta guarigione?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Karina Cascella: “Tutto passa prima o poi”, il messaggio in una FOTO

Giorgia Rossi e il falso flirt che le ha quasi rovinato la carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Essere una giornalista sportiva ha i suoi vantaggi, ma anche degli svantaggi. Le relazioni tra giornaliste sportive e calciatori non sono mai state bene viste, ne è un esempio Michela Persico che ha raccontato lei stessa di aver avuto problemi quando si è fidanzata con il calciatore Daniele Rugani. La conduttrice ha spiegato che queste relazioni sono viste male dalle redazioni e quindi all’inizio si nascondevano lei e Ruganiìi. Oggi però vivono la loro storia d’amore in tranquillità, seppur continuando entrambi il loro lavoro, lei giornalista sportiva e lui calciatore.

Hanno anche avuto un figlio qualche mese fa. Giorgia Rossi invece, che è fidanzata con un’altro giornalista, Andrea Conti e che quindi non ha problemi di quel genere. Tuttavia poco tempo fa le hanno attribuito un flirt con il calciatore Miralem Pjanic, secondo quanto riportato dalla giornalista questo falso flirt a momenti le costava la carriera in Mediaset. Ha infatti spiegato che tra i due non c’è mai stato nulla se non un’amicizia, il gossip è partito quando sono stati avvistati a Milano dopo una partita di lui, m aè stato solamente un incontro casuale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Alessia Prete, pink lover autunnale sorride alla vita: che bella – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

Inoltre la Rossi conferma più che mai la sua storia d’amore con il collega e sostiene anche di attendere la proposta di matrimonio. Insomma la giornalista di Mediaset è seria e professionale, non metterebbe mai a rischio la sua carriera per un flirt con un calciatore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.