Grande Fratello Vip, dopo le richieste del pubblico l’annuncio del ritorno

Solo qualche settimana fa il Grande Fratello aveva comunicato una chiusura che aveva causato forti lamentele da parte del pubblico. Oggi l’annuncio del ritorno

Gli amanti del Grande Fratello non si accontentano di seguire le prime serate condotte da Alfonso Signorini ma anzi, sembrano essere più appassionati alle vicende che avvengono quotidianamente all’interno della casa. Per questo moltissime persone seguono la diretta, in onda 24 ore su 24, su Mediaset Extra o sul sito del programma. Al pubblico è sempre stata data la possibilità di scegliere tra due regie che inquadrano due locali differenti contemporaneamente. In questo modo è più difficile perdersi le diverse dinamiche. Qualche settimana fa pero’ la Regia 2 è stata chiusa e gli appassionati del programma non hanno preso positivamente la notizia.

Dopo numerose richieste riapre la Regia 2 del Grande Fratello Vip

Secondo il pubblico seguire con una sola regia una quindicina di concorrenti avrebbe voluto dire perdersi molte vicende. Il Grande Fratello aveva comunicato la chiusura della Regia 2 a causa di una riduzione nello staff lavorativo. Nonostante la motivazione fosse seria non è bastata a rassegnare gli spettatori che hanno continuato a lamentarsi e a richiedere il suo ritorno. Ebbene, il GF li ha accontentati.

Da questa mattina infatti è tornata ufficialmente all’attivo proprio la Regia 2, per la felicità di tutti. Ad annunciarlo proprio l’account del Grande Fratello. Inutile dire che la notizia è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati del programma.

Questa sera si terrà la 19esima puntata del GF Vip nel quale saranno affrontati gli ultimi scontri avvenuti all’interno della casa. Si scoprirà anche chi sarà eliminato tra Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Dayane Mello e come da tradizione ci saranno le nuove nomination. Non mancheranno sorprese e colpi di scena e si parla di un ipotetico nuovo ingresso. L’appuntamento è su Canale 5 con Alfonso Signorini e i concorrenti rimasti in gara.

