Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci minaccia Selvaggia Roma

Al Grande Fratello VIP è nata una nuova diatriba: Gregoraci VS Roma. La showgirl calabrese minaccia di ricorrere alle vie legali.

L’arrivo di Selvaggia Roma all’interno della casa del Grande Fratello VIP è stato tutt’altro che in punta di piedi. L’ex corteggiatrice infatti avrebbe lanciato una bomba social prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, prendendo di mira Elisabetta Gregoraci. Nonostante il post sia stato pubblicato come storia di Instagram e pertanto rimane online solo per 24 ore, ha comunque scatenato il putiferio. Alfonso Signorini ha informato la destinataria di questo post, ignara sino a quel momento di quanto stesse accadendo nel mondo esterno. La Gregoraci appena ha appreso la notizia del post per nulla edulcorato, non ha manifestato alcun risentimento per Selvaggia. Fino a quando nella giornata di ieri la Gregoraci non abbia, con assoluta ironia, mostrato il suo disappunto su quanto manifestato via social dalla Roma.

Grande Fratello VIP, il post della discordia

“Cataldo tutte queste cose che stanno uscendo, datti da fare ti prego. Diffide a destra e a manca. Adesso ne mandiamo una anche a Selvaggia dopo quel post. Cosa? La diffida. Amore hai detto due cosettine e partirà la diffida”. Ironicamente la Gregoraci starebbe mandando un invito al Legale della Roma a darsi da fare a seguito della diffida che riceverà per quanto scritto dalla concorrente appena entrata nella casa del G.f. Ma non ha mollato la presa l’ex di Briatore: infatti, ha continuato “Selvaggia mi hai taggata quando hai scritto quelle cattiverie su di me? Non ti ricordi? L’hai fatto 2 giorni fa. Che paracula. Stavi pensando’ adesso scrivo una cattiveria ad Elisabetta Gregoraci così perché godo e voglio entrare nella casa con la cattiveria su Elisabetta Gregoraci’. Quindi, Selvaggetta?”

La Gregoraci è amata e supportata dai suoi numerosissimi fan e questo post ripubblicato dallo Staff della showgirl calabrese ne è un esempio.

