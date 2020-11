Guenda e Telemaco: un amore oltre i confini, l’inattesa dichiarazione

Goria Guenda ospite al Live non è la D’Urso si è inaspettatamente pronunciata su Telemaco con un finale confronto.

L’ex concorrente del GF Vip 2020, Goria Guenda, è stata nuovamente ospite al programma televisivo condotto da Barbara D’Urso. Al centro del confronto tra la bionda Guenda e la conduttrice c’è stato il dibattito con il suo ex-fidanzato e convivente Telemaco. Prima della partecipazione al reality, la figlia di Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, aveva dimostrato quanto tenesse al ragazzo.

E lui, di risposta, ha ammesso quanto fosse innamorato di lei. E secondo quanto ha sottolineato in diretta al programma non avrebbe mai lasciato che la storia tra i due giungesse al termine. I due hanno finalmente dichiarato apertamente le dinamiche della loro rottura e le affinità che li tenevano legati. Poi, sul finale l’appello romantico di Barbara ha stupito i fan della coppia e i diretti interessati.

Guenda: nel confronto finale appare disposta a tutto

La confessione sul finale di Guenda sembra aver scosso non solo gli animi di entrambi, quanto quelli della stessa conduttrice Barbara, ormai apparentemente affezionata ad un futuro ritorno di fiamma tra i due. L’angelica concorrente avrebbe ammesso che in extremis sarebbe stata disposta ad attraversare l’Oceano e raggiungere l’ex amato Telemaco fino alla sua attuale residenza a Sharm el–Sheikh, pur di riaverlo con sè. Dopo aver ascoltato questa spiazzante dichiarazione d’amore, però, l’ex di Guenda ha abbandonato il collegamento con la trasmissione.

A rincarare la dose è stata in seguito la stessa Barbara D’Urso, affermando come la prova d’amore decisiva sarebbe potuta essere quella di tornare in Italia per riprendersi la sua a quanto pare ancora amata Guenda.

