Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 novembre: un grande arrivo

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 novembre: le Veneri del Paradiso devono prendere grandi decisioni. Nel frattempo sta arrivando un ospite speciale.

Il Paradiso è in fermento. Vari personaggi devono prendere importanti decisioni per il loro futuro. È il caso di Gabriella, divisa tra il lavoro da stilista per il grande magazzino di Vittorio ed il suo nuovo impiego al Circolo. Anche Roberta deve scegliere che strada prendere ed una delle due potrebbe portarla lontana da Milano. Nel frattempo Armando ed Agnese sono sempre più vicini e di conseguenza la loro storia è sempre più in vista.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 17 novembre: paura del futuro

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Gabriella verrà messa alle strette da Vittorio. La stilista deve scegliere a quale dei due lavori dedicare tutta la sua attenzione. La bella stilista riceverà davvero un brutto colpo quando i bozzetti della sua collezione pensata per Natale non saranno apprezzati.

Anche Roberta deve scegliere tra il lavoro al Paradiso ed un altro impiego. La ragazza potrebbe infatti partire per Bologna per intraprendere la strada della ricerca, ma questo significherebbe abbandonare il grande magazzino.

Vittorio ed Armando vogliono dare una lezione a Pietro. Il ragazzo è troppo indisciplinato ed è rimasto coinvolto in un nuovo scandalo di vendite. Purtroppo, però, anche Rocco si ritroverà coinvolto nella sgradevole punizione.

Nel frattempo al Paradiso è tutto un via vai. È infatti in arrivo un ospite speciale: si tratta del ciclista Sante Gaiardoni, accompagnato dalla fidanzata Elsa Quarta. Che novità porteranno con sé?

