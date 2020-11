Juliana Moreira, il completo fitness è attillatissimo: che forme – FOTO

Juliana Moreira in tutta la sua bellezza ci mostra come allenarsi a casa in modo facile e divertente. Il suo sorriso è contagioso

Juliana Moreira, mamma, moglie e oggi influencer attivissima. Sempre in forma, piena di energia e senza mai perdere quella risata contagiosa che in televisione ha stregato tutti.

Juliana ormai vive in Italia da diverso tempo. Qui ha costruito la sua famiglia insieme a Edoardo Stoppa, noto inviati di Striscia la Notizia. I due si sono conosciuto proprio dietro le quinte del g satirico di Antonio Ricci e non si son mai più lasciati. Un amore che dura da 12 anni e che da tre è stato suggellato dalle nozze. Un matrimonio celebrato dopo l’arrivo dei loro due figli: Lua Sophie, la primogenita e Sol Gabriel.

Ieri nel salotto di Barbara D’Urso i due hanno svelato i loro progetti, non proprio condivisi, per il futuro. Edoardo e la figlia Lua sono pronti a stringere tra le braccia un terzo bambino, Juliana invece non sembra per nulla convinta ad affrontare una nuova gravidanza. “No, nove mesi di nausee e parto naturale, basta ragazzi. Lui e i bambini ci stanno provando a convincermi, ma no” ha detto in diretta su Canale 5.

Sarà davvero così? Staremo a vedere. Nel mentre lei si diverte a tenersi informa e allenarsi, anche a casa.

Juliana Moreira, l’allenamento a casa è speciale

Juliana Moreira in formissima e senza perdere un colpo. Bella e giunonica come abbiamo imparato a vederla in televisione quando ha esordito nel programma di Canale 5 “Cultura Moderna”.

Sempre sorridente, stilosa ma anche casalinga e mamma coccolosa quando serve. Oggi si è mostrata nella sua versione sportiva con un completino super attillato. Tutto nero con un leggins stringatissimo e di simil pelle e un top che lascia scoperte praticamente tutte le spalle. Un incrocio di linee, capelli dietro l’orecchio e il suo bellissima sorriso che non manca mai.

Juliana ci fa vedere come è possibile allenarsi anche in casa con un dispositivo particolare che sta sponsorizzando.

“Uscire ad allenarsi può essere davvero difficile ogni tanto! ❄ – scrive a corredo del post – Grazie a Ring Fit Adventure posso allenarmi (e divertirmi!) direttamente da casa!”. Da quello che ci mostra con manubrio nelle mani e telecomando attaccato alla coscia i presupposti sono ottimi.

