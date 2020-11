Kasia Smutniak tra le braccia di una persona speciale, la FOTO sorprende tutti

Kasia Smutniak condivide uno scatto intenso, un abbraccio con una persona speciale. La foto sorprende il web. Semplicemente magnifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Sguardo sereno ed un dolce abbraccio, sembra passato tanto tempo da queste azioni, una volta quotidiane e adesso proibite a causa dell’emergenza nel quale ci si trova a livello globale. Kasia Smutniak con questa foto ad alto livello di tenerezza sorprende tutti: l’attrice, vestita di bianco, con tanto di corona di fiori ha gli occhi chiusi avvolta nel momento di serenità che stava ricevendo da quell’abbraccio caloroso. L’espressione della persona che Kasia abbraccia è altrettanto tenera ma anche buffa perché col calice di vino in mano sembra quasi essere stata colta all’improvviso dal momento di tenerezza della Smutniak che spiega peraltro con una lunghissima didascalia al post.

LEGGI ANCHE -> Grande Fratello Vip, dopo le richieste del pubblico l’annuncio del ritorno

Kasia Smutniak elogia il potere delle donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

In foto con Kasia c’è: Kunzom. Ci siamo trovate per caso (lei lo chiama Karma) in un momento difficile delle nostre vite. Insieme, spalleggiate da altre donne meravigliose, abbiamo superato i limiti, abbattuto i muri. La foto commuove il web, tantissimi i cuori lasciati dagli utenti Instagram alla bellissima attrice. I suoi scatti in generale sono sempre intensi. Foto particolari che destano meraviglia a chi le guarda, come il post che ha condiviso qualche giorno fa, una foto del 2016 che vede l’attrice a Mustang, uno degli antichi regni del Nepal a fini solidali. I commenti dalle donne soprattutto mostrano un certo fascino verso l’attrice polacca: Che meravigliosa donna, sei un’ispirazione a fare meglio. Sempre a passo svelto, verso le vie che conducono al cuore, quelle che Tu conosci così bene… al fianco di quei tanti bambini, che hanno solo bisogno d’amore!!

LEGGI ANCHE -> Agus Gandolfo, accovacciata mostra un seno incredibile: top girl – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Una donna pazzesca, una brava attrice con un’anima gentile e volto a proteggere chi è più debole. Sono queste le caratteristiche che sicuramente fecero innamorare Pietro Taricone.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter