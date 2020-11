Katia Pedrotti, 50 sfumature di grigio per lei. Sublime in look casual – FOTO

Domenica alternativa per Katia Pedrotti che l’ha trascorsa al Golf Club con la famiglia. L’ultimo scatto in tubino grigio è splendido

42 anni e non sentirli affatto. Stiamo parlando di Katia Pedrotti che tutti conosciamo per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2004 e per la sua intensa e duratura storia d’amore con Ascanio Pacelli padre dei suoi figli Matilda (nel 2007) e Tancredi (nel 2013).

Katia è originaria di Chiesa in Valmalenco si divide in questo momento tra famiglia, casa, lavoro e molto sport. La nota influencer è anche molto attenta alla forma fisica e la ritroviamo spesso nei post e nelle stories di Instagram intenta a promuovere prodotti della linea Fitvia – che pare essere di gran moda tra molte giovani web addicted dell’app – per mantenere tenore muscolare e concedersi qualche sgarro fatto in sicurezza visto che parliamo sempre di prodotti naturali e proteici.

Katia Pedrotti, in tubino grigio è bellissima. I fan apprezzano il look

“50 sfumature di grigio! 😉 quando “matchi” con il cielo…” scrive la bella Katia a corredo dell’ultimo scatto postato sulla sua pagina Instagram da 459mila follower. La ritroviamo a Terre Dei Consoli Golf Club a Monterosi, Viterbo, un luogo che la fa sentire a casa e dove spesso la ritroviamo con la famiglia al seguito.

Bella e dinamica, nello scatto la ritroviamo sul campo da gioco con un tubino di maglia grigio fumo a collo alto, stivali alti con carro armato nella suola e borsa a mano abbinata nei colori. Un look che a suo avviso si “matcha” con il cielo alle sue spalle ma che invece ne enfatizza l’incarnato e fa spiccare il biondo dei suoi capelli che voluminosi si appoggiano sulle spalle. Look casual per lei e la su domenica alternativa con la famiglia, occhi vispi ed un fisico che fa invidia a moltissime ragazze molto più giovani di lei.

Alcuni fan commentano: “Un piacere aprire Instagram e vedere le tue foto…Sei di una bellezza mozzafiato…più gnocca di quando avevi 20anni😂…Buona domenica Katia 😍😘🔝”, “Questo dimostra come l’essenziale sia sempre la scelta giusta per essere sempre impeccabili! 🖤” Anche Margherita Zanatta scrive: “PAZZESCAAAAAA la mia amicaaaaa”.

