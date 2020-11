La riconoscete? Questa bella bambina è una super presentatrice italiana

E’ una delle conduttrici più amate d’Italia, ed era bellissima anche da bambina: la foto di Caterina Balivo da piccola

Corti capelli lisci e luminosi occhi castani: Caterina Balivo, apprezzatissima conduttrice italiana, negli anni non ha visto cambiare affatto la propria fisionomia. In questa immagine di parecchi anni fa, la presentatrice era solo una bambina. Eppure, con quel volto angelico, ed una frangetta davvero sbarazzina, era già bellissima fin dalla tenera età. Ad oggi, Caterina è una delle presentatrici più amate in Italia: i format di “Detto fatto” e “Vieni da me” hanno tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori.

Caterina Balivo: biografia e carriera della conduttrice

Caterina Balivo, originaria di Napoli ma cresciuta ad Aversa, si è fatta conoscere al pubblico televisivo partecipando al concorso di Miss Italia, nel 1999. A soli diciannove anni, si classificherà terza nella gara di bellezza. L’esordio alla conduzione avverrà in qualità di valletta accanto a Fabrizio Frizzi, nella trasmissione “Scommettiamo che…?“.

Per diversi anni, la Balivo sarà al timone del programma “Unomattina“, e del suo spin-off “Unomattina Estate“. Nel 2009, vincerà anche il Premio Regia Televisiva come “Personaggio rivelazione dell’anno”. Tra gli altri format di successo, anche il varietà “I sogni son desideri“, in cui, affiancata da Marco Liorni, la Balivo cercava di realizzare i sogni di persone comuni.

Il vero successo di Caterina resta però il programma “Detto fatto“, che la presentatrice guiderà per ben 7 edizioni. Nel 2018, abbandonerà la conduzione del format per dedicarsi ad una nuova trasmissione, “Vieni da me“, talk show in onda su Rai 1 fino al 2020.

La Balivo è impegnata sentimentalmente con il manager Guido Maria Brera, sposato nel 2014 a Capri, con rito civile. La coppia ha avuto due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e la secondogenita Cora, nata nel 2017.

