Dayane Mello e Adua Del Vesco: lite furiosa nella notte al Grande Fratello Vip. La modella e l’attrice sono sempre di più ai ferri corti dopo quello accaduto negli ultimi giorni

Dayane Mello e Adua Del Vesco sono sempre di più ai ferri corti. Le due ragazze hanno fatto amicizia nella casa del Grande Fratello Vip, ma ultimamente questo rapporto non sta facendo molto bene all’attrice, che si ritrova sempre in lacrime e a stare male per determinate cose che fa la modella. Ieri Adua ha capito di non essere d’accordo con lei per i modi in cui ha reagito alla lite con Tommaso Zorzi e ha deciso di parlargliene mentre erano in lavatrice questa notte, e tra di loro è scoppiata una lite pesante.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Adua Del Vesco: “Spero di uscire per la tua felicità”

“Io ti sono stata vicina quando tutti erano contro di te in questa casa. Io non ho parlato male di nessuno con nessuno oggi“. Adua, confusa, le ha risposto: “Non è vero, hai parlato con me, Massimiliano, anche con Selvaggia, gli altri hanno ragione. Io ti ho sentita“. Dayane ha ribattuto dicendo: “Spero di uscire domani così sarai felicissima, avrai Massimiliano a sostenerti“. Adua ha sbottato: “Ma perché devi fare così? Cosa stai dicendo?“.

