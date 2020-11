Lucia Javorcekova, no ai giorni tristi: in bikini fa la felicità dei fan – FOTO

Lucia Javorcekova esplosiva e bellissima nell’ennesimo scatto in costume del suo 2020: la top model slovacca regala forme da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Autunno inoltrato in Europa, che avanza verso l’inverno. Ma per qualcuno, c’è ancora la possibilità di godersi temperature miti, sole, anche mare. E’ il caso della splendida Lucia Javorcekova, nota modella slovacca, seguitissima su Instagram dove incanta costantemente i suoi followers con scatti da urlo. La fisicità prorompente della top model classe 1990 non è certo una novità e lo sappiamo bene, fin da quando espose le sue grazie in risposta alla challenge #escile di qualche anno fa. Ma non si può fare a meno di restare, ogni volta, senza fiato di fronte al suo fascino elegante e alle sue curve. Andate a pagina successiva per gustarvi lo scatto di oggi…

Lucia Javorcekova, il lato A straborda dal costume: che fisico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Come dicevamo, la splendida Lucia si trova in un posto dove può sfoggiare il suo fisico esplosivo al sole, in costume. In quel di Dubai, i suoi scatti provocanti sono ormai una consuetudine di questi giorni. Lucia si approccia sempre con il sorriso all’obiettivo e nella didascalia di oggi, nonostante sia lunedì, prova a trasmettere ai suoi followers una ventata d’ottimismo: “Niente brutte giornate”, scrive. Quella di oggi, grazie al suo scatto, diventa effettivamente per magia una bella giornata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Lachkovic Javorčeková (@luciajavorcekova)

Difficile commentare altrimenti, di fronte all’immagine del suo corpo slanciato in bikini, con un lato A che come sempre quasi straborda. Incontenibile e da favola.

