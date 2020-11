Ludovica Bizzaglia, scollatura vertiginosa: lo scatto toglie il fiato – FOTO

Ludovica Bizzaglia, scollatura vertiginosa: lo scatto toglie il fiato. L’attrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Ludovica Bizzaglia è una delle influencer più amate sul mondo dei social. Bellissima e dolcissima, con i suoi capelli rossi ha conquistato veramente tutti. Fa l’attrice da quando era davvero molto piccola, ha cominciato questo percorso grazie alla sua mamma che ha creduto in lei e ha continuato quando ha capito di voler fare davvero questo nella vita. E tra film e ruoli nelle fiction non si è più fermata.

Ludovica Bizzaglia bellissima nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram, toglie il fiato

Fino all’anno scorso abbiamo avuto modo di affezionarci a lei vedendola per la prima volta e per un lungo periodo in un luogo fisso: ha interpretato Anita in Un Posto al Sole, la soap opera napoletana più longeve della televisione. Lei è arrivata nella soap per stuzzicare l’attenzione di Vittorio Del Bue, il figlio di Guido, che mai si era innamorato nella vita. Tra di loro c’è stato un flirt che non si è concluso nel migliore dei modi, ma alla fine si sono “lasciati” in buoni rapporti e Ludovica ha continuato la sua vita fuori dalla soap.

