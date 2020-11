Maria De Filippi, la protesta di Diana Del Bufalo: “Non è giusto!”

Maria De Filippi, la protesta di Diana Del Bufalo durante la prima puntata di Amici 20: “Non è giusto!”. L’attrice ci è rimasta male quando ha fatto una amara scoperta

Amici 20 è cominciato con una puntata scoppiettante: Maria De Filippi ha ospitato per questa occasione così importante, per i primi venti anni del programma, tanti artisti che hanno fatto la storia di questo talent-show. Tra i tanti nomi conosciuti c’è quello di Diana Del Bufalo, che ad oggi è una delle attrici italiane più amate. Con la sua ironia e il suo spirito ha conquistato davvero tutti, e ogni volta che è ospite nel programma dove ha esordito, fa sempre tanto ridere il pubblico con i suoi modi di fare genuini.

Amici 20, Maria De Filippi e Diana Del Bufalo discutono scherzosamente durante la prima puntata

Ovviamente tra i tanti ospiti anche Gaia Gozzi, l’ultima vincitrice del programma. Lei è entrata in studio tenendo tra le braccia la coppa e dandole un ultimo bacio prima di lasciarla andare per sempre: “Come da tradizione, l’ultimo vincitore deve cedere la coppa” ha rivelato Maria. Diana a quel punto è intervenuta, perché non sapeva di questa tradizione. “Ma davvero? Non la possiamo tenere in casa tipo Grammy? Non mi sembra giusto, Maria!”.

