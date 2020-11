Martina Stella non lascia nulla all’immaginazione. L’abito si alza, fondoschiena in vista – FOTO

Incontenibile Martina Stella, che nell’ultimo scatto di Instagram si mostra in tutto il suo splendore: l’abito nero si alza, lasciando scoperto il fondoschiena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Incontenibile Martina Stella, che con l’ultimo scatto postato su Instagram ha deciso di far perdere letteralmente la testa ai fan. La bellissima attrice fiorentina, che indossa un sensualissimo abito nero, fa una giravolta mettendo in risalto tutte le sue “grazie”. E mentre la gonna si alza, l’occhio non può non cadere sul fondoschiena.

“Il valore della femminilità” – scrive Martina nella didascalia.

I commenti dei suoi followers non si fanno attendere: “Una magnifica stella!” – le scrivo estasiati i fan.

