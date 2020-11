Enrico Mentana critica il governo sulla gestione del Covid:”Il 99 per cento degli italiani non è andato in discoteca, ha sbagliato chi doveva decidere e non i giovani”.

Enrico Mentana, giornalista e conduttore del Tg La7, ospite a L’Aria della Domenica su La7, racconta a Myrta Merlino la sua versione dei fatti sulla gestione del Coronavirus: “Il 99 per cento degli italiani non è andato in discoteca, ha sbagliato chi doveva decidere e non i giovani”.

L’Aria che tira, il programma di Myrta Merlino, è un talk show in onda su La7 dal 2011 tratta di temi economici, politici e di attualità con ospiti, servizi e collegamenti. Per la puntata del 15 Novembre la giornalista ha deciso di invitare Enrico Mentana, il quale ha parlato a lungo del tema attualmente di maggiore interesse mondiale: la gestione della pandemia da Covid.

Di seguito le sue parole più importanti

Il giornalista si oppone principalmente alla convinzione comune che la colpa della seconda ondata pandemica sia stata dovuta alle vacanze degli italiani e alla movida estiva.

Mentana infatti sottolinea altri errori strategici compiuti dal governo: “Il virus è tornato con l’inizio della scuola e del lavoro. Ma si prende negli spostamenti“. Nel mirino di Mentana cadono, dunque, principalmente i mezzi pubblici, sui quali sono attualmente aperti grandi dibattiti.

Il giornalista termina il suo discorso criticando sottilmente le scelte attuali: “Un conto è l’azione estrema, poi quando arriva il periodo di tregua e si cominciano a fare delle scelte che sono divisive allora è lì che comincia il problema. È molto più facile dire chiudiamo tutto che dire andiamo a scacchiera”.

