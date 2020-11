Mercedesz Henger sublime in costume, effusioni bollenti – VIDEO

Mercedesz Henger sublime in costume, effusioni bollenti. La figlia di Eva ha pubblicato un video che ha fatto impazzire i suoi numerosi fans sul profilo Instagram

Mercedesz Henger è una delle donne più amate del mondo di Instagram. Bellissima proprio come sua madre Eva, ha conquistato il mondo dei social con il suo viso d’angelo e il suo fisico mozzafiato. Sempre più seguita sui social, negli ultimi anni ha presentato sul suo profilo il suo fidanzato Lucas, con cui è stata al centro dell’attenzione per una cosa che è successa l’anno scorso e di cui si è parlato da Barbara D’Urso a Live Non è la D’Urso.

Mercedesz Henger bellissima nell’ultimo video pubblicato su Instagram insieme al suo Lucas

Eva sosteneva che Lucas avesse picchiato sua figlia e parlato male di lei, e che a dirglielo era stata proprio la stessa Mercedesz, che in lacrime si era rifugiata da sua madre e e da suo fratello (anche lui stesso confermò la versione della madre). Mercedesz negava e per questo motivo sono stati nel mirino per diverse settimane, fino a che Barbara non ha cercato di mediare e mettere la pace tra madre e figlia. Dopo questa parentesi, Mercedesz è tornata alla sua vita con Lucas e da allora non si sono più lasciati: l’ultimo video pubblicato sui social è la prova della loro evidente felicità.

