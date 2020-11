I migliori rimedi naturali per combattere la sonnolenza

Capita a tutti il classico “colpo di sonno” durante una riunione, una lezione o semplicemente svolgendo le attività quotidiane. Il solito rimedio della tazza di caffè può essere sostituito da altre efficaci soluzioni contro la sonnolenza. Scopriamole

Le persone che accusano sonnolenza sono tantissime e cercare di trovare la causa non è così semplice come può sembrare. Allo stesso modo non è facile trovare dei giusti rimedi per combattere il sonno diurno.

Le cause principali comprendono anemia ed insufficienza renale nei casi più gravi e depressione e forte stress nei casi più comuni. Diciamo che avere sonno durante la giornata capita a tutti noi, quando però la sonnolenza influisce negativamente sulle nostre attività, è il momento di cercare dei rimedi efficaci.

Molto spesso si cerca di rimediare con il classico caffè ma è possibile ricorrere ad altre soluzioni sempre efficaci e ancora più sane. Stare sveglio ed attento non sarà più un problema, vediamo di cosa si tratta.

Gli alimenti per combattere la sonnolenza

Tramite delle semplici indicazioni su quali alimenti assumere ed in che modo possiamo combattere la sonnolenza diurna che molto spesso ci colpisce. Ad esempio, una delle possibili cause della forte stanchezza, associata a sonnolenza, può essere la carenza di magnesio. In questo caso, anche se si tratta di una semplice carenza, le nostre attività quotidiane possono essere ugualmente compromesse. Aiuta il tuo corpo assumendo magnesio naturale e fai ogni giorno degli spuntini a base di frutta secca: mandorle, nocciole o anacardi a seconda dei tuoi gusti.

Mangia patate a pranzo: ricchissime di vitamina B6, ti forniscono l’energia necessaria per non avere dei fastidiosi attacchi di sonnolenza. Più in generale, cerca di evitare delle pause pranzo troppo pesanti. Avere lo stomaco troppo pieno, si sa, porta ad avere molta sonnolenza. Non esagerare con i carboidrati e prediligi gli alimenti ricchi di proteine.

Prova a sostituire il caffè con altre bevande ugualmente efficaci. Se non hai mai provato, consuma nel corso della tua giornata, il ginseng, il tè verde o lo Yerba Mate. A differenza delle prime due, lo Yerba Mate contiene una quantità di caffeina quasi pari a quella del caffè ma è molto meno acida. E’ salutare, ricca di antiossidanti, vitamine e minerali ed ha un piacevole sapore di noci.

Fai una buona colazione. Sono molteplici gli studi che dimostrano come una buona colazioni ci aiuti a sentirci svegli ed energici per tutto il corso della giornata. Introduci alimenti ricchi di fibre nella tua colazione e limita il consumo di zuccheri. Gli alimenti ricchi di zuccheri riducono infatti la concentrazione e l’attenzione.

L’aromaterapia per avere più energia

Sapevate che un semplice odore potesse renderci più attivi e donarci più energia? L’aromaterapia può essere un metodo naturale molto efficace per aiutarti nei momenti di sonnolenza diurna. L’ odore dell’ olio essenziale di limone influisce sui nostri livelli di energia stimolando la concentrazione e la memoria. Può quindi rivelarsi molto utile tenere nel proprio ufficio, nella propria auto o nel luogo in cui ci è necessario, un profumatore essenziale al limone.

La sonnolenza diurna può comportarci alcuni inconvenienti durante il corso della nostra giornata. L’importante è agire con consapevolezza e scegliere la terapia giusta: questi consigli sono dei metodi naturali super efficaci per contrastare finalmente gli attacchi di stanchezza e sonnolenza.

