Miriam Leone fa gli auguri ad una persona speciale-VIDEO

L’attrice Miriam Leone condivide su Instagram un video in cui canta con un amico accanto a lei mentre camminano

Miriam Leone fa gli auguri ad un amico speciale, condividendo su Instagram un video in cui cantano mentre camminano insieme. Nella didascalia scrive:”Correte a fare gli auguri di buon compleanno a questa anima bella e grande, per gli amici”. L’amico in questione è Michele Sabia, Press Agent e molto amico della Leone.

Miriam Leone nuda con un caridgan maschile su Instagram, alla moda e sexy

La Leone ha rubato il cardigan del compagno per scattarsi una foto con solo quello addosso, sotto è nuda. I maglioni sono di tendenza e la Leone gli da un tocco cozy e sexy. Nella didascalia scrive:”Effetto quanto ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento”. Da anche un tocco romantico quindi, indossa il maglione del fidanzato che la tiene calda e avvolta nella sua essenza. L’attrice non si ferma un’attimo sul lavoro, a breve uscirà con il nuovo film Diabolik, in cui interpreterà Eva Kant.

Il film dovrebbe uscire nelle sale il 31 dicembre, salvo imprevisti dovuti all’emergenza covid. Accanto a Miriam Leone ci sarà Luca Marinelli e Valerio Mastandrea. Nella locandina condivisa alle 01 Distribution, si legge la premessa:”Un ladro infallibile, una donna misteriosa e affascinante, un tenace ispettore di Polizia”. La regia è di Manetti Bros, nel cast sono presenti altri grandi attori, Alessandro Roja, Claudia Gerini, Roberto Citran e Serena Rossi. Sul web è già uscito il primo video teaser del film, che ha già riscosso successo.

Sono in molti ad attendere questo remake di Diabolik, ispirato al famoso fumetto del 1962 di Angela Giussani. Un film era già stato fatto nel 1968, con protagonista John Phillip Law. Chissà come sarà questa nuova versione all’italiana, le premesse sembrano molto positive.

