Paola Saulino, terapia del sorriso per i fan | Posteriore da urlo – FOTO

Paola Saulino regala ai suoi fan su Instagram un inizio di settimana davvero indimenticabile: uno scatto in intimo, lato B sempre più osè

Sono giorni difficili per l’emergenza coronavirus, con le nuove restrizioni che incidono anche in Italia sulla popolazione. Difficile trovare motivi di allegria o di svago, ma ci provano a regalarli le bellezze che popolano la community di Instagram. In questo senso, Paola Saulino è una maestra. E da maestra si pone davvero, nei confronti dei suoi ‘alunni’, come li chiama lei. La prorompente partenopea, classe 1989, interagisce spesso con i suoi followers, regalando a volte anche consigli in materia di educazione sessuale, per così dire. Le sue dirette, a tema piuttosto spinto, sono ormai diventate un must sul popolare social network. Così come i suoi scatti, che lasciano sempre di più senza fiato.

Paola Saulino, i followers impazziscono per lei: curve da infarto

Paola è capace di regalare un sorriso ai suoi fan, dicevamo. E ci riesce appieno oggi, con una foto che non può certo lasciare indifferenti. Uno scatto in lingerie intima davvero da sballo, con una posa super provocante. Se di sorridere c’è bisogno, immaginiamo che non ci sia niente di meglio.

Lato B in bella vista, come al solito a dir poco esplosivo. Paola colpisce ancora e in questo lunedì piuttosto grigio per molti italiani, soprattutto per i suoi conterranei entrati in zona rossa a partire dal weekend, almeno per qualche momento è capace di far sognare ad occhi aperti.

