Appare un mi piace di troppo su una foto osé di una modella brasiliana di 27 anni: quello dell’account Instagram di Papa Francesco.

Natalia Garibotto, famosa modella brasiliana di 27 anni, ha appena sfoggiato una sua foto un po’ osé sul suo profilo Instagram e, oltre ai numerosi follower che hanno evidentemente gradito lo scatto con mi piace e commenti, appare anche l’apprezzamento inaspettato del Vaticano. Tra i mi piace, infatti, è comparso anche quello dell’account di Papa Francesco, chiamato “Franciscus”.

La foto particolarmente apprezzata ritrae la modella nell’atto di riporre dei libri all’interno di un armadietto, vestita con una minigonna cortissima e il reggicalze. Una foto che apparentemente potrebbe sembrare innocente, se non fosse per il prorompente lato b ben in mostra oltre la gonna. Un didietro che, a quanto pare, ha fatto breccia persino al Vaticano.

IL POST DI NATALIA GARIBOTTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natalia Garibotto (@team.natagata)

Sulla vicenda sono esplosi i commenti ironici degli utenti, tra cui uno: “Cavolo, il Papa sa davvero cosa sta succedendo!”.

Anche la modella, affatto sconvolta, ha preso parte all’ondata di commenti ironici, e ha postato un video ironico su Twitter che la mostrava con alle spalle un fotoritocco del Papa che l’abbracciava.

Così dichiarava scherzosa Natalia: “Almeno andrò in Paradiso!”

At least I’m going to heaven https://t.co/w3nMYWVR6T — Natalia Garibotto (@NataaGataa) November 13, 2020

A scoprire la Gaffe per prima è stato Dagospia, ma l’identità di colui che all’interno del Vaticano ha cliccato l’ormai noto like è rimasta ignota. Il profilo del Papa è infatti gestito da un team di social media managers che si occupano, per l’appunto, di gestire le relazioni tra il profilo del Papa e quella fascia di fedeli, i più giovani, che utilizzano moltissimo la piattaforma. Questa volta, però, sembra lo abbiano fatto nel modo sbagliato. Il like è stato immediatamente rimosso, ma esiste una foto che immortala la piccola icona di Franciscus fra quella dei like, che difficilmente verrà dimenticata.

