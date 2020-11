Patrizia De Blanck, lite con gli autori nella notte: scatta la censura per le parole della Contessa. Tutto è cominciato da un gioco deciso del Grande Fratello Vip che si è concluso nel peggiore dei modi

Patrizia De Blanck è uno dei concorrenti più discussi di questo Grande Fratello Vip. Nelle ultime settimane è stata diverse volte al centro dell’attenzione per diverse cose, per comportamenti e cose che ha detto nella casa e che non sono affatto piaciute al pubblico del programma, ma anche a tanti concorrenti nella casa che hanno avuto il coraggio di discuterci con la Contessa, come Tommaso Zorzi che proprio ieri ci ha litigato per l’ennesima volta.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck si scaglia contro gli autori e scatta la censura nella notte

Come se la discussione con Tommaso non fosse bastata, ieri Patrizia si è scagliata contro gli autori del programma per un gioco che hanno organizzato in serata. I concorrenti, al suono di una canzone, dovevano cominciare ad urlare e a sfogare tutta la rabbia repressa. Patrizia non solo non ha partecipato al gioco, ma in tarda sera è andata in confessionale a litigare con la regia. Da fuori si sentivano le sue urla e Tommaso e Maria Teresa Ruta si sono preoccupati e le hanno chiesto cosa fosse successo appena è uscita. Lei ha cominciato a parlare male della regia ed è scatta subito la censura.

