Perde la vita la giovane giornalista Jenny Lenzini. I colleghi: “Era autentica, umile e sempre gentile”

La scomparsa della giovane giornalista Jenny Lenzini ha gettato tutti nello sconforto. I colleghi dicono di lei: “Era autentica, umile e sempre gentile”.

Florida. Jenny Lenzini era una giornalista che nonostante la giovane età – aveva 26 anni – vantava una carriera interessante e prestigiosa. Dopo la gavetta infatti come inviata per le emittenti locali, la Lenzini si era fatta strada nel giornalismo collaborando anche con la ABC. La morta violenta è arrivata a seguito di un incidente; la giovane era col fidanzato in moto nella giornata di sabato. Il fidanzato, che portava la moto, ad un certo punto ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo contro un albero. Il forte impatto ne ha scaturito uno sbalzo per strada. La giovane è poi morta nell’Ospedale di Sarasota in Florida dopo diverse ore di agonia.

LEGGI ANCHE -> Anziano ucciso con 11 coltellate. Arrestato il killer, voleva la sua pensione

Jenny Lenzini, le parole d’affetto dei colleghi di lavoro

Molto stimata dal punto di vista professionale, la notizia della scomparsa della collega ha suscitato forte sgomento, soprattutto a chi la conosceva bene. Il vicepresidente della KTIV, l’emittente per cui lavorava la Lenzini, l’ha così definita: “Jenny è era una luce splendente, piena di cuore e di dedizione, una stella nascente dell’industria del broadcasting con un sorriso contagioso”. Parole più forti quelle provenienti dal direttore direttore della NBC2, Tim Klutsarits; “A distanza di 24 ore continuo a non avere parole. Doloroso e tragico sono le parole che continuano ad affollare la mia testa. Per Jenny e per la famiglia Lenzini, tutto ciò che ho da offrire è tristezza”.

LEGGI ANCHE -> Finisce fuori strada con l’auto: muore uomo di 49 anni

Secondo le testimonianze del personale che ha proceduto alle cure della giovane giornalista nel tentativo di salvarla, ha affermato che ha tentato di tutto per sopravvivere, ma le condizioni fisiche erano troppo compromesse.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.