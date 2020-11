Raffaella Fico e la foto in primissimo piano che mostra occhio, naso e bocca-FOTO

La Fico ha condiviso una foto su Instagram in primissimo piano si vede il naso, l’occhio e la bocca, una ripresa molto ravvicinata quale sarà il messaggio?

La showgirl, Raffaella Fico ha condiviso sul suo profilo Instagram un foto in cui appare in primissimo piano il suo occhio, metà naso e metà bocca. Il motivo di una ripresa così ravvicinata non è chiaro e non è facile interpretare il senso della foto. Neanche la didascalia aiuta, perché ha messo solo la faccina degli occhi e il simbolo di una spina.

Il terribile momento affrontato da Raffaella Fico per la morte della mamma

La showgirl ha perso sua mamma agli inizi di novembre, non si sa cosa sia successo è venuta a mancare nella notte. La Fico non ha voluto condividere il suo dolore sui social o su nessun altro mezzo di comunicazione, ha preferito tenere il suo dolore con se e la sua famiglia. Un’amico però ha mostrato la vicinanza alla modella, Francesco Fredella condividendo il suo dolore e facendogli sentire la sua vicinanza.

Accanto alla showgirl però ci sarà stato anche il compagno, Giulio Frantini imprenditore fiorentino con la quale ha ufficializzato la relazione questa estate. La loro ultima foto risale a fine settembre, pertanto dovrebbero ancora stare insieme anche se la showgirl non ha più mostrato foto e non si è più saputo nulla. Sulla vita sentimentale non sembra avere grande fortuna la Fico, infatti ha archiviato in poco tempo due storie importanti con prima Gianluca Tozzi e poi Alessandro Moggi.

Poi ricordiamo la relazione turbolenta con il padre di sua figlia Pia, Mario Balotelli, anche all’epoca la sua relazione è naufragata e all’inizio Balotelli non voleva nemmeno riconoscere la bambina. Insomma pare che per Raffaella non ci sia un momento di pace e una storia duratura che le dia serenità.

