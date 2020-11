Romina Power e la sua famiglia: “Novembre, mese di grandi emozioni”

L’ex moglie di Al Bano, Romina Power rende onore alla famiglia e in particolare ad una persona speciale, il mese di Novembre

La vita dell’artista statunitense, Romina Power è sempre circosrcritta da sentimenti commoventi e pieni di passione. Dalle esue parti sono davvero tante, quasi tutte condivise con i membri del suo nucleo familiare.

L’abbiamo vista parlare dei ricordi della sorella con le lacrime sul viso e il cuore in mano. Un segno di affetto inestimbaile e non solo. La considerazione, l’unione di una famiglia si collocano al primo posto della sua speciale “scaletta” dei valori più importanti. Non a caso Romina, durante le ospitate in diretta tv mette al centro coloro che durante la crescita hanno rappresentato per lei qualcuno di importante, che ha lasciato un segno indelebile.

Tra i componenti più a cuore della cantante statunitense, ultimamente è rientrato anche il lirico pugliese, Al Bano Carrisi. L’avvento di Romina nel territorio pugliese, nei pressi di Cellino San Marco può essere un indizio di non poco conto, per rendere meno nostalgico un passato irto di emozioni per la Power

Romina Power, a Novembre il cuore batte più forte

Quest’anno ricorreva il 50esimo anno di età e l’artista di New York, Romina Power non ha mancato l’appuntamento con i grandi ricordi. Ecco perchè i follower di Instagram e i social in generale non smettono mai di seguirla in questo periodo, accodandosi al dolore, o meglio alla speranza che un giorno possa ritornare suoi suoi passi e riabbracciare la famiglia.

Il riferimento non è puramente casuale, ma riconducibile alla figlia Ylenia, scomparsa lo scorso ’94. La nascita di quest’ultima aveva sancito la “ciliegina sulla torta” di un rapporto idilliaco con Al Bano Carrisi. Propio a causa della sua scomparsa che c’è stata la deludente separazione, tra coloro che ormai erano davvero molto amati in giro.

Tra gioie, emozioni e commozioni, dunque rientra anche il ricordo del compimento dell’età di Ylenia, precisamente il 29 Novembre.

E come di consueto Romina, a partire dal primo del corrente mese pubblica una foto di diversa di Ylenia da piccola, sul proprio profilo, nella speranza che questo gesto possa toccare la sensibilità della primogenita, oppure stimolare qualcuno tra i fans e aiutarla al ritrovamento

