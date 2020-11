Scarpe Lidl, tutti pazzi per le sneakers | Prezzo | Perché vanno a ruba

Scarpe Lidl, code a non finire per accaparrarsi le sneakers con il marchio del famoso supermercato: prezzo e perché vanno a ruba

Scarpe Lidl mania! Incredibili code ai supermercati del noto marchio di discount per accaparrarsi le loro sneakers. Infatti sono in vendita da oggi in Italia le scarpe, così come le ciabatte, i calzini e le magliette che riportano la marca del supermercato. Sono state segnalate code, gente in fila e ressa in numerosi discount della suddetta catena.

E se si pensa che ciò sia dovuto alla paura di un possibile nuovo lockdown e dunque per l’acquisto di beni di prima necessità, siete fuori strada. La ressa stamani era piuttosto dovuta alla possibilità di acquistare appunto le scarpe.

LEGGI ANCHE —> Nasce BearID: il sistema per individuare e salvaguardare gli orsi

Scarpe Lidl, caccia alle sneakers | Il motivo | Dal prezzo agli affari