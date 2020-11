Scontro frontale, muore un bambino di 5 anni, grave la mamma

Dramma a Rovigo: scontro frontale tra due auto, morto un bambino di 5 anni. Ferita la mamma, è grave

Terribile incidente avvenuto nella provincia di Rovigo. A perdere la vita per effetto di uno scontro frontale è stato purtroppo un bambino di soli 5 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13 di oggi nella zona di Giacciano con Baruchella, nella provincia di Rovigo. Il terribile scontro è avvenuto tra una Chevrolet Matiz guidata dalla mamma della piccola vittima di soli 5 anni e un’Audi A6, alla cui guida c’era un uomo che non è in gravi condizioni. Il piccolo è deceduto sul colpo, subito dopo lo schianto, mentre la madre che era alla guida è stata trasferita in ospedale con un’ambulanza ed è in gravi condizioni. Sulla dinamica indagano gli uomini della Polizia. Sul luogo del terribile incidente sono giunti anche i militari dell’Arma dei carabinieri.

Leggi anche > Scontro sulla provinciale

Scontro frontale, muore bimbo

Per quanto riguarda le statistiche ufficiali diffuse dall’Istat, nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni a persone in Italia; si tratta di un leggero calo rispetto al 2018 (-0,2%), con 3.173 vittime e 241.384 feriti (-0,6%). I decessi diminuiscono rispetto al 2018 (-161, pari a -4,8%); un calo che si registra per il secondo anno consecutivo dopo l’aumento aumento nel 2017. Per quanto riguarda il dettaglio delle vittime, c’è un aumento dei decessi tra i ciclisti (253; +15,5%) e i motociclisti (698; +1,6%); sono in diminuzione, invece, le altre categorie: pedoni (534; -12,7%), ciclomotoristi (88; -18,5%), trasporto merci (137; -27,5%) e automobilisti (1.411; -0,8%). L’aumento degli incidenti mortali tra i ciclisti è collegato anche all’incremento delle vendite delle stesse, aumentato del 7% in un anno. Gli incidenti stradali che riguardano le biciclette, infatti, hanno avuto un incremento del 3,3%.

Leggi anche > Tir invade il senso di marcia: disastro

Calano, nel 2019, i morti su tutti gli ambiti stradali. Forte il calo che riguarda le autostrade, comprensive anche di tangenziali e raccordi. Il calo è del 6,1%. Sulle strade cittadine si registra una diminuzione del 5,0% mentre sulle strade extraurbane poco più del 4%.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.