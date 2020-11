Scozia, madre aggredita sull’uscio di casa: i parenti allertati con una diretta Facebook

Una madre di 40 anni, a Glasgow (Scozia), è stata brutalmente aggredita nei pressi della sua abitazione: i suoi familiari credono che a picchiarla siano stati due uomini.

Una vita ordinaria fatta di lavoro e famiglia quella di Andrena Wright sconvolta, la sera del 7 novembre scorso, da un atto vile e brutale. La donna, residente a Milton (Glasgow), stava rientrando a casa dopo aver fatto visita alla propria madre quando sull’uscio di casa è stata aggredita, si pensa, da due persone.

Le percosse ricevute sono state così violente che la povera Andrena è rimasta in una pozza di sangue sino a quando, riuscita a riprendersi, ha deciso di denunciare quanto accaduto tramite una diretta Facebook. È da lì che i suoi parenti sarebbero venuti a conoscenza dei fatti ed avrebbero contatto il 999, numero per le emergenze scozzese.

Leggi anche —> Usa, coppia di genitori muore per Covid-19: bambino di 5 anni rimane orfano

Scozia, madre aggredita sull’uscio di casa: diverse le fratture e le lesioni riportate

Nel video si vede Andrena Wright con il volto completamente tumefatto. La donna è, a ben comprendere, sensibilmente scossa e spaventata. Immagini che appena viste dai suoi familiari hanno fatto scattare l’allarme e la chiamata dei soccorsi che si sono precipitati in casa sua. Finanche una delle sue due figlie, Megan Wright di 23 anni, che al momento dell’agguato si trovava in Spagna, ha appreso in questo modo la notizia.

Stando a quanto riporta il tabloid brittanico The Mirror, la povera Andrena era sull’uscio di casa ed aveva appena fatto rientro a seguito di una visita alla madre. Aveva deciso di mangiare cibo cinese quella sera e così lo aveva acquistato da asporto. La sua serata, una come tante altre, però è stata sconvolta da un atto brutale. Qualcuno, i familiari ritengono due persone, l’hanno massacrata di botte e lasciata in una pozza di sangue nei pressi della propria abitazione.

Sopraggiunti i medici del 999 la donna è stata trasportata d’urgenza presso il Glasgow Royal Infirmary. I medici le hanno constatato diverse lesioni tra cui quella dello zigomo, nonché probabilmente delle lesioni interne considerato che nelle sue urine vi era del sangue.

Un atto vile e violento che ha scosso la sua famiglia la quale non riesce a spiegarsi il motivo di un tale accadimento. Tutte le persone a lei care, la descrivono come una donna solare e disponibile, una persona che non ha mai fatto del male a nessuno.

Per la figlia Megan, la madre, è molto probabile che ancora non abbia realizzato cosa le è realmente accaduto: “Non credo che mia madre abbia capito cosa le è accaduto. L’agguato di cui è stata vittima le ha provocato diversi danni tra cui la rottura di uno zigomo. Ma non me lo spiego, lei – riferisce alla redazione del The Mirror– non ha mi fatto del male a nessuno. È questo ciò che più ci coglie di sorpresa“. La giovane non nasconde i suoi timori, e dice che il solo tornare a casa, dove la madre è stata aggredita le mette i brividi, dice di non sentirsi più al sicuro lì.

Il fratello di Andrena ha aggiunto, facendo eco alle parole della nipote: “Non è assolutamente una persona litigiosa, ciò ci induce a credere che quando è stata vittima dell’attacco con ogni probabilità non avrà neppure reagito. Lei è una persona così mite, non farebbe del male a nessuno“. La famiglia ora chiede solo giustizia e che i responsabili del cruento attacco vengano individuati e puniti.

Dopo le cure ricevute presso il Glasgow Royal Infirmary, Andrena è stata trasferita al Leverndale Hospital, per vagliarne i traumi a livello psicologico.

Leggi anche —> 17enne inglese uccisa da una gang: l’avevano scambiata per un’altra

Leggi anche —> Regno Unito, esplode bombola dell’ossigeno: donna di 67 anni perde la vita

Il movente dell’agguato ad oggi resta un mistero. Gli inquirenti indagano su quanto accaduto alla povera Andrena che dalla sua famiglia viene descritta come una donna pacifica e non in grado di far del male a qualcuno che avrebbe potuto avercela con lei.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.