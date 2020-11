Sharon Fonseca splendida in reggiseno: la compagna di Gianluca Vacchi incanta tutti | FOTO

Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi, si mostra su Instagram a sole 2 settimane dal parto: uno spettacolo senza paragoni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

Una meravigliosa Sharon Fonseca sorprende i fan attraverso un lungo post su Instagram. La compagna di Gianluca Vacchi, divenuta mamma appena due settimane fa, non ha timore di mostrare il suo corpo, segnato dalla gravidanza: in reggiseno e con i suoi “kg di troppo”, la modella ci appare più bella che mai.

“Sto apprezzando ogni singola cosa, e sto amando il mio corpo anche più di prima“: questo è il messaggio di body-positivity che la bella Sharon ha voluto lanciare ai suoi fan. I complimenti per lei si sprecano: “Sei bellissima!“, “Sei in forma” – le scrivono gli utenti.

LEGGI ANCHE> Elettra Lamborghini e Afrojack: il marito la riprende mentre cucina in costume FOTO

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: dal loro amore è nata Blu Jerusalema

La bellissima modella Sharon Fonseca, 24enne, è riuscita a far perdere la testa a Gianluca Vacchi, imprenditore ed influencer bolognese, di 53 anni. I due, lo scorso 27 ottobre, sono diventati genitori della piccola Blu Jerusalema. Il papà è letteralmente pazzo delle sue due donne: al ritorno della compagna dall’ospedale, ha allestito la loro casa con orsetti e palloncini. Insomma, Gianluca appare fuori di sé dalla gioia.

Sharon, che sta cercando di rimettersi in forma, a poco più di due settimane dal parto, ha lanciato un messaggio importantissimo ai suoi followers. “Ho la cicatrice del cesareo, metà della mia pancia non ha sensibilità e ho le smagliature sul seno” – rivela la modella in un post su Instagram. “Però – prosegue Sharon – sono ancora ammaliata da quello che il nostro corpo può fare“.

LEGGI ANCHE> Georgina Rodriguez, lo scatto in dolce compagnia: tenera e sensuale FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

La Fonseca, mettendosi completamente a nudo, ha voluto incoraggiare coloro che la seguono ad accettarsi e ad amarsi per ciò che sono. Indipendentemente dai kg in più e dalla propria forma fisica, Sharon si sente bellissima, ed ha dimostrato di apprezzare il proprio corpo esattamente così com’è. Anche con tutte quelle imperfezioni che l’hanno portata a stringere fra le braccia la cosa più preziosa della sua vita: la piccola Blu.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter