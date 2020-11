Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi perde la pazienza e alza la voce: lite accesa in diretta. L’influencer si è scagliato contro Massimiliano Morra per quello accaduto sabato sera

Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra sono ai ferri corti, e quello che è successo questa sera durante la puntata del Grande Fratello Vip. I due da un po’ non vanno più d’accordo, più o meno da quando Tommaso ha capito che non gli piacciono i comportamenti di Massimiliano, che cambia idea ogni cinque minuti e prende posizione con chiunque parli nella casa. Dopo una discussione accesa della settimana scorsa è risuccesso. Sabato sera Massimiliano ha confermato a Tommaso di volere altro vino, e dopo cinque minuti dava ragione a Dayane Mello mentre diceva che si stava esagerando.

Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra, scontro acceso al Grande Fratello Vip

Tommaso è sempre allibito dai suoi comportamenti e stasera in puntata hanno avuto un confronto davvero molto acceso: Zorzi non aveva mai perso la pazienza fino a questo punto. “Io non capisco perché in questa casa non si possa cambiare idea” si è lamentato Massimiliano, e la risposta di Tommaso non è tardata ad arrivare. “Ogni cinque minuti? Tu ti giri e dici una cosa diversa da quella un attimo prima!“

I due hanno continuato a litigare in maniera molto forte, fino a che Alfonso Signorini non li ha interrotti per far incontrare a Massimiliano suo padre. Dopo, un confronto anche con Tommaso, perché al padre di Massimiliano non va giù quello che dice su di lui.

