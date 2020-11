Tommaso Zorzi sbotta contro il padre di Morra: “Non si permetta mai più”

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi sbotta contro il padre di Morra: “Non parlate di bullismo!”. Stasera l’influencer ha avuto un confronto molto acceso con il padre di Massimiliano

Una puntata davvero complicata per Tommaso Zorzi quella di questa sera. Dopo la lite con Dayane Mello e con Massimiliano Morra, ha dovuto affrontare anche un confronto con il padre dell’attore napoletano. Pasquale è venuto in puntata per accusare Tommaso di aver fatto bullismo su suo figlio, proprio lui che in quanto omosessuale ha subito bullismo, non si aspettava che potesse farlo su Massimiliano. A queste accuse, Tommaso non è riuscito a stare zitto e si è difeso immediatamente.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si arrabbia con il padre di Massimiliano Morra: “Non si permetta mai più di dire una cosa del genere”

“Non si permetta mai più di dire una cosa del genere. Quello che ho subito io è durato anni, quello che abbiamo fatto noi non aveva niente a che fare con il suo fisico e con le sue idee, ma con la giacca nei pantaloni” si è difeso l’influencer, arrabbiato. “Noi nella casa ci imitiamo sempre l’un l’altro, questo non è bullismo. Io a 25 anni non posso stare qui a difendermi da un uomo di 35 anni e un altro di 60 che mi accusano di fare bullismo. Io bullismo? Io che l’ho subito veramente per anni? Non si permetta mai più di dire una cosa del genere“.

