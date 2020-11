Un Posto al Sole anticipazioni 16 novembre: Rossella e Patrizio di nuovo insieme? Oramai è trascorso tanto tempo da quando le loro strade si sono separate

Niko è molto felice della proposta che la sua amica Beatrice gli ha fatto: dopo aver sostenuto un colloquio allo Studio Leone, sia lui che Aldo sono stati molto contenti di allearsi dopo essersi fatti professionalmente la guerra durante diverse cause. La strategia dell’avvocato però è un po’ sospetta e anche lo stesso Niko non sa cosa pensare, ed è sempre più perplesso davanti alle buone intenzioni di Aldo Leone.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Rossella e Patrizio di nuovo vicini

Rossella e Patrizio si sono lasciati oramai da tempo, dopo una lunga storia d’amore importante per entrambi. Si sono fidanzati dopo l’esame di maturità, quando erano davvero molto giovani, e si sono lasciati quando lui è andato fuori a lavorare e lei si è infatuata di Diego Giordano. Da allora non sono più tornati insieme, sono però tornati amici e sono in tanti a sperare che scocchi di nuovo la scintilla. Dopo anni di amicizia, i ragazzi si ritroveranno a fare i conti con i loro sentimenti e con una giornata davvero faticosa per la Graziani.

