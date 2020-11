Uomini e Donne, la ex dama dice addio per sempre alla persona più cara

Grandissimo lutto per una ex dama dello storico programma televisivo ‘Uomini e Donne’. In un messaggio la donna dice addio per sempre alla persona più cara

Oggi è scomparsa per sempre la mamma della ex dama del trono over di Uomini e Donne, Anna Tedesco. La donna ha dedicato un messaggio con parole struggenti per la perdita della persona più cara che ognuno di noi possa avere nella vita. Nella didascalia alla foto su Instagram la Tedesco ha scritto: “Ho imparato molte cose da te mamma, ma non ho mai imparato a vivere senza di te. Ora ho bisogno di imparare a convivere con i tuoi ricordi“. Sono stati tantissimi i messaggi di affetto dei follower e dei suoi amici e parenti che le hanno dimostrato tanta vicinanza in un momento così difficile per lei. Non si può far altro che commuoversi guardando l’immagine che Anna Tedesco ha deciso di pubblicare su Instagram per ricordare la cara mamma: le mani di entrambe si stringono in un ultimo saluto.

La carriera della ex dama del trono over di Uomini e Donne

Anna Tedesco approda al programma di Maria De Filippi tre anni fa come dama del trono over. Intraprende una relazione con Giorgio Manetti (ex della famosa Gemma) e tra i due poi rimane una bella amicizia. Ma successivamente la Tedesco lascia il programma per malumori all’interno di Uomini e Donne. Si tratta di litigi con Gianni Sperti, persuaso del fatto che lei non riesca a trovare un nuovo amore perché è ancora infatuata di Manetti. A gennaio dell’anno scorso quindi la ex dama abbandona lo show del pomeriggio di Canale 5 per poi tornare sei mesi dopo.

A quel punto conosce Mattia Ciardo, con cui, nonostante la differenza di età 10 anni, sembra nutrire un forte interesse fino alla puntata del 5 febbraio scorso quando i due smettono di frequentarsi.

