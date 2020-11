Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente tra una moto ed un camioncino nella mattinata di ieri lungo la strada provinciale 17 a Boca, frazione di Vestenanova (Verona).

In un terribile incidente stradale, avvenuto nella tarda mattinata di ieri, un uomo di 50 anni ha perso la vita. L’impatto si è consumato intorno alle 11:30 lungo la strada provinciale 17 nel territorio di Bolca, frazione di Vestenanova, in provincia di Verona. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima viaggiava a bordo della sua moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un camioncino. Un impatto molto fortuito che non ha lasciato scampo al motociclista rimasto incastrato sotto il camioncino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 ed i carabinieri.

Verona, tragico schianto frontale tra una moto ed un camioncino: motociclista 50enne perde la vita

Un uomo di 50 anni è morto in un drammatico incidente stradale consumatosi nella tarda mattinata di ieri sulla strada provinciale 17 nel centro abitato di Bolca, frazione di Vestenanova (Verona). Secondo quanto ricostruito, come riporta la redazione de Il Gazzettino, il 50enne si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata, quando per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un camioncino. Dopo l’urto, il motociclista è rimasto incastrato sotto l’altro mezzo coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i soccorsi del 118. I pompieri, dopo aver estratto il corpo del motociclista, lo hanno affidato al personale medico che, purtroppo, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto, considerata la gravità dell’incidente, era sopraggiunto anche l’elisoccorso del 118.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare le cause che hanno provocato lo schianto frontale costato la vita al 50enne.

Le operazioni di soccorso ed i rilievi dei militari dell’Arma, come riporta Il Gazzettino, sono durati circa due ore terminando intorno alle 13:30.

