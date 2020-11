Alba Parietti senza freni, il clamoroso sfogo: “Ecco perché vado da Barbara D’Urso”

Alba Parietti senza freni, si sfoga su Instagram rispondendo ad un utente: svelati i motivi per cui è ospite fissa di Barbara D’Urso

In passato, Alba Parietti non si era fatta problemi dal commentare negativamente le trasmissioni della D’Urso. La showgirl, come più volte dichiarato, considerava la presentatrice come una donna in grado di “calpestare la dignità delle persone“, pur di guadagnare ascolti. A distanza di anni, tuttavia, l’opinione della Parietti sembra essere cambiata.

Infatti, attualmente, Alba appare essere un’ospite fissa delle trasmissioni della D’Urso. Ed i followers più attenti non hanno potuto far a meno di sottolineare questa cosa. “Se non ricordo male hai dichiarato che le trasmissioni della D’Urso sono trasmissioni spazzatura… come mai adesso sei diventata un’ospite fissa?“.

La risposta inaspettata della showgirl non si è fatta di certo attendere.

Incontenibile Alba Parietti: la clamorosa rivelazione sulla D’Urso

Già in passato, Alba sembrava aver fatto marcia indietro rispetto alle proprie esternazioni sulla D’Urso. A proposito della sua partecipazione a “Live – Non è la D’Urso“, la Parietti aveva risposto così: “Le sfide mi piacciono. Le accetto con piacere“. Tuttavia, la showgirl non sembrava essersi pentita delle proprie parole. “Non mi rimangio nulla di ciò che ho detto in passato” – aveva rivelato.

Tuttavia, dato che la sua presenza nelle trasmissioni della D’Urso è ormai un fatto consolidato, molti followers si sono domandati il motivo del suo inaspettato cambiamento di rotta. E, di fronte ad un utente che le ha ricordato proprio le passate dichiarazioni, Alba ha risposto senza peli sulla lingua: “Tre ville. Una ad Ibiza, una a Courmayer e una a Bali. Ti basta questo?“.

La Parietti, senza girarci attorno, ha lasciato intendere ai suoi fan di aver accettato compromessi anche per ragioni economiche. Difficile, dunque, comprendere il suo reale pensiero nei riguardi di Barbara D’Urso – conduttrice fra le più amate d’Italia. Quel che è certo è che, per mantenere le sue 3 ville, le ospitate nelle sue trasmissioni le facciano indubbiamente comodo.

