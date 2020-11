Attenzione alle banconote: il motivo per cui potrebbero valere “una fortuna”

Attenzione alle banconote: alcune di queste potrebbero valere una fortuna. Ecco le più ricercate dai collezionisti

Esistono banconote e banconote: si è troppo abituati a pensare che banconote in euro della stessa cifra abbiano lo stesso valore. Ma non è affatto così. Alcune di esse, infatti potrebbero valere molto di più della loro attuale stima, e costituirebbero una preda alquanto “appetitosa” per il mercato online. Pertanto, è bene prestare attenzione ai dettagli più nascosti di questi “prezzi di carta”: nelle nostre tasche, infatti, potrebbe essere racchiusa una vera fortuna.

Scopriamo insieme le banconote più richieste dal mercato.

Banconote: alcune valgono una vera “fortuna”

Esistono delle banconote da 50 euro alquanto singolari. Nella filigrana d’argento, che attraversa tutta la carta, non si legge infatti la scritta “50 euro”, bensì la scritta “100 euro”. Queste banconote rappresentano una rarità: se messe in vendita, gli acquirenti sono disposti a pagarle ben 7 volte il loro valore.

Analogo discorso può riguardare non solo la filigrana, ma anche il numero di serie che contrassegna ciascuna banconota. Se, ad esempio, si possiedono banconote che nel numero di serie riportano 5 numeri uguali, anche queste costituiscono un tesoro prezioso. Esse infatti valgono 100 euro.

La medesima cifra vale anche per quelle banconote che presentano 4 numeri consecutivi uguali nella serie – le banconote “poker” -, o che abbiano come numeri soltanto 0, 1 e 2. Anche queste, dunque, andrebbero a valere 100 euro.

In ultimo, lo studioso Guy Sohier ha analizzato le combinazioni di numeri che possono presentarsi nelle banconote. Nella sua classificazione, si va da banconote “non comuni” a banconote “uniche”. Una banconota unica è, nella fattispecie, una banconota che presenta tutti gli 11 numeri di serie uguali. Va da sé che, qualora una persona fosse in possesso di una banconota simile, avrebbe fra le mani una vera fortuna!

